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Mauro Icardi ile ilgili şok gerçek! Meğer Fenerbahçe maçında...

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Mauro Icardi ile ilgili şok gerçek! Meğer Fenerbahçe maçında...

Rams Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 1-0'lık skorla kaybettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Mauro Icardi kötü performansıyla damga vurmuştu. Sahada adeta yok olan yıldız futbolcu için şok eden bir gerçek ortaya çıktı.

Mauro Icardi ile ilgili şok gerçek! Meğer Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'de olağanüstü geçen sezonun son haftasına giriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbi mücadelesi, beklenmedik bir sonla bitti.

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Mauro Icardi ile ilgili şok gerçek! Meğer Fenerbahçe maçında...

Galatasaray'ın sahadan galip ayrılarak şampiyonluğu kutlamasına kesin gözle bakılırken Fenerbahçe'den tarihi bir çelme geldi.

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Mauro Icardi ile ilgili şok gerçek! Meğer Fenerbahçe maçında...

Çağlar Söyüncü'nün golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibinin yaptığı tüm şampiyonluk kutlamalarını engelledi.

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Mauro Icardi ile ilgili şok gerçek! Meğer Fenerbahçe maçında...

Tarihi zaferi doyasıya kutlayan Kanarya, maç sonunda çıkan olaylar nedeniyle de PFDK'den ağır bir darbe alacak.

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