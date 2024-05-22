Mauro Icardi ile ilgili şok gerçek! Meğer Fenerbahçe maçında...
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Rams Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 1-0'lık skorla kaybettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Mauro Icardi kötü performansıyla damga vurmuştu. Sahada adeta yok olan yıldız futbolcu için şok eden bir gerçek ortaya çıktı.
Süper Lig'de olağanüstü geçen sezonun son haftasına giriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbi mücadelesi, beklenmedik bir sonla bitti.
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Galatasaray'ın sahadan galip ayrılarak şampiyonluğu kutlamasına kesin gözle bakılırken Fenerbahçe'den tarihi bir çelme geldi.
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Çağlar Söyüncü'nün golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibinin yaptığı tüm şampiyonluk kutlamalarını engelledi.
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Tarihi zaferi doyasıya kutlayan Kanarya, maç sonunda çıkan olaylar nedeniyle de PFDK'den ağır bir darbe alacak.
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