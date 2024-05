Şimşek’ten borsa ve enflasyon mesajı! Düşüş için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz" dedi. Öte yandan Bakan Şimşek, "Enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek" diyerek tarih verdi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye indirme programının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek "Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek." dedi. Vatandaşlara borsa konusunda uyarıda da bulunan Bakan Şimşek, "Vatandaşımız 'Borsada oynuyorum.' diyor, burası bir oyun alanı değil. Bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım." diye konuştu.

Bakan Şimşek’in açıklamaları şu şekilde: “Finansal okuryazarlık bizim temel eğitimin bir parçası olmak zorunda. OVP’ye bakarsanız kalkınma planımıza bakarsanız burada milli eğitim müfredatına, temel eğitimde finansal okuryazarlığın önemli bileşen olması hususunu vurguluyoruz. Önemli reform alanlarından bir tanesi bu.

Önümüzdeki dönemde SPK ile MEB arasında protokoller, bunun müfredata temel bir beceri olarak konulması hususunu çalışıyoruz.

4 kattan fazla ciddi bir artış var

SPK Başkanı 8.6 milyon borsa yatırımcısı var dedi. Bunlar önemli rakamlar. Belki Batı’daki kadar değilse de büyük rakamlar. Borsadaki yatırımcı sayısı 2020 yılında 1.9 milyon kişiymiş, şu anda 4 kattan fazla ciddi bir artış var.

Vatandaşın yatırım tercihlerine saygılıyız

SPK sertifikalandırıyor. Ücretsiz herkese açık bir platform. Biz vatandaşlarımızın portföy tercihlerine saygı duyuyoruz. Kripto paralar bir algoritmadır. Borsalar üzerinden işlem yapılıyor. Biz vatandaşın yatırım tercihlerine tabi ki saygılıyız. Vatandaşların kaynaklarını heba etmesini istemeyiz. Ekonomimize katkı verecek şekilde kaynakların yönlendirilmesini tercih ederiz.

ABD’de firmalar finansman ihtiyaçlarının neredeyse 3’te 2’sini sermaye piyasalarından karşılıyorlar. Avrupa o boyutta değil. Avrupa tam tersi, finansman ihtiyacının 3’te 2’sini bankalardan buluyorlar. Bizde durum daha sorunlu. Finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankacılık sektöründen temin ediliyor.

Bankacılık sektörü bizim gibi ülkelerde kaynak yapısı uzun vadeli değil. Sizler mevduatınızı kaç günlük tutuyorsunuz? 90 günden fazla tutan var mı? Genelde 30 günlük, 90 günlük. Bunun üzerinden 10 yıllık proje kredisi vermek için bayağı bir mühendislik gerekiyor. Yatırıma, uzun vadeli projelere kaynakta Türkiye zorlanıyor. ABD’yi bu kadar başarılı kılan faktörlerden bir tanesi sermaye piyasalarının derinliğidir.

Önce bizim enflasyon düşük tek haneye indirmemiz lazım. İndirdiğinizde sermaye piyasaları güçlü bir şekilde ön plana çıkacak.

Geçen sene mayıs ayı aylık enflasyon 0’a yakın

Bizim enflasyonu tek haneye indirme programımız başarılı bir şekilde uygulanıyor. Aylık enflasyon rakamları ile bizim hedeflerimiz örtüşmeye başladı. Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Geçen sene mayıs ayı aylık enflasyon 0’a yakın. Bu yıl yüzde 3 çıksa yıllık bazda artışı işaret ediyor. Merkez Banka’mızın enflasyon raporunda ortaya koyduğu şekilde mayıs ayında zirveye ulaşacak. Yaz aylarında baz etkisiyle hem son 1 yıldır para politikasında attığımız adımlar, maliye politikasında attığımız ve atacağımız adımlar, gelirler politikasının desteği ile enflasyon çok hızlı bir şekilde bu sene sonunda 30’lu rakamı görür.

Gelecek sene de 10’lu rakam, bir sonraki sene de tek hane. Daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz.

Burası bir oyun alanı değil

Burası yatırım yapılan bir alan. Hisse senedi aldığınız zaman şirketi satın almış oluyorsunuz. Bir tahvil aldığınız zaman bir şirketin gelecekte yaratacağı nakit akışına binaen bir yatırım kararı veriyorsunuz, burası bir oyun alanı değil. Bizim bilgiye dayalı, değerlendirmeler üzerinden bu kararları vermemiz lazım. Toplumun bütün kesimi için finansal okuryazarlık değerli.

Sektörün karı şuradan şuraya çıktı diyorlar. O dönem enflasyon kaç? Acaba gerçekten değer yaratmışlar mı? Bütün her seviyede sadece gençler için değil her seviyede finansal okuryazarlık değerlidir. Üniversitelerimize, MEB, bütün kurumlarımıza büyük iş düşüyor. Her seviyede finansal okuryazar olmamız lazım.

Kolaycı para kazanma yolları tehlikelidir

Geçen sene enflasyon yüzde 65, sizin şirketiniz karını 100’den 150’ye çıkarmış, aslında reel kar yok. Bunu bilmiyorsanız o kara binaen yeni yatırım kararları verebilirsiniz.

Bugünkü toplantımızın ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Kolaycı para kazanma yolları tehlikelidir.

Tüyolar, duyumlarla hareket etmeyelim. Gelin SPK’nın finansal okuryazarlık platformuna uğrayın."