AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar istifa etti! Şamil Tayyar'dan Ayar'a telefon: "Aynı frekanstayız"

AK Parti'de sürpriz bir istifa gerçekleşti. AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden affını istedi. Ayar istifa açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatmak adına görevimden affımı istedim. Ümit ediyorum ki Genel Merkezimiz bu sefer bu talebimi kabul edecektir" dedi. İstifa kararı alan Ayar'ı telefonla arayan Gazeteci Şamil Tayyar, yaptığı görüşmeye dair bilgi verdi.

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AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerinde istediği sonucu alamadı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası yaptığı açıklamalarda partisi için üst üste 'değişim' mesajı verdi. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ise "Yorulan arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri günlerdir konuşulurken, AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ayar, düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarından kendilerinin de memnun olmadıklarını söyledi. Ayar, 2019'da kaybettikleri 2 ilçe belediyesini 31 Mart yerel seçimlerinde kazanırken, kazandıkları 3 belediyeyi ise kaybettiklerini söyledi.

Ayar, istifa açıklamasında, "İki kere sözlü, iki kere de yazılı olarak görevden affımı istememe rağmen müsaade alamamıştım. 31 Mart seçimlerinde hem İl Genel Meclisi hem de belediye başkanlığı oylarında Rize'nin Türkiye birincisi olmasına rağmen kendimizi başarılı addetmiyoruz." deyip ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini rahatlatmak adına 'Bu işi Rize'den başlatalım' diyerek il başkanlığı görevimden affımı istedim. Türkiye birincisi olan Rize'nin il başkanı olarak görevden affımı isteyerek bu süreci başlatmak istedim. Bu kararım, seçim sonuçlarından bağımsız alınan bir karardır. Ümit ediyorum ki Genel Merkezimiz bu sefer bu talebimi kabul edecektir."

Şamil Tayyar: "Aynı frekanstayız"

Gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Hikmet Ayar'ı istifa açıklamasının ardından telefonla aradığını dile getirdi. Ayar ile uzunca bir süre sohbet ettiğini ifade eden Şamil Tayyar, aralarında geçen konuşmaya dair bilgi verdi.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ayrılacağını açıklamış. Türkiye genelinde en yüksek oyu Rize’de aldığımız halde başkan, oy kaybından dolayı sorumluluk hissederek istifa kararı almış.

Basına yansıyan haber üzerine Hikmet başkanı aradım. Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatmak istediğini söyledi. ‘Paradigma değişikliğine ihtiyaç var’ diyor. Uzunca sohbet ettik, aynı frekanstayız. Duyarlı, örnek bir davranış. Umarım, bu değişim sürecinde yük olanların değil yükü paylaşanların sayısı daha da artar.