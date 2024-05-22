HSK Kararnamesi Resmi Gazete’de: Bin 44 yeni hakim ve savcı atandı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, bin 44 yeni hakim ve savcı atandı.

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HSK'nın adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, 20 Mayıs 2024'te yapılan kura sonuçlarına göre yeni atamaya ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK’nin adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, 20 Mayıs 2024 tarihinde yapılan kura sonuçlarına göre yeni atamaya ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 973’ü adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı, 71’i idari yargı hakimi olmak üzere toplam bin 44 yeni hakim ve savcı atandı.