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İYİ Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor

İYİ Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor

İYİ Parti’den 2023’te istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma hazırlığında... Partinin genel merkez binasının tutulduğunu belirten Ağıralioğlu, "Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız." dedi.

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İYİ Parti’den 2023’te istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma hazırlığını hızlandırdı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre söz konusu partinin genel merkez binasının tutulduğunu aktaran Ağıralioğlu, “Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki altyapı tamamlanmak üzere” dedi.

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye büyük bir yükü olduğunu da kaydeden Ağıralioğlu, “Çalışan mekanizmayı bozdu. Partililiğin ayyuka çıkarıldığı memleketlerde huzur bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

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