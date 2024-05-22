BIST 10.895
DOLAR 32,21
EURO 34,97
ALTIN 2.509,64
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan YKS için çevrim içi deneme sınavı kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan YKS için çevrim içi deneme sınavı kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin seviyelerini görüp çalışmalarına yön vermeleri amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavını hazırladı. Öğrenciler, 25-27 Mayıs'ta yapılacak TYT, AYT ve YDT sınavlarına ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden erişebilecek ve sonuçlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecekler.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, öğrencilerin hazırlık süreçlerinde seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "YKS'ye Doğru 2024" sınavında sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun şekilde hazırlandı.

Öğrencilerin "ogmmateryal.eba.gov.tr" internet adresi üzerinden erişebileceği sınav, ayrı günlerde yapılacak.

Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.

Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek.

Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den derbi sonrası yaşananlar ile ilgili sert açıklama: Sonuna kadar takip edeceğiz
Fenerbahçe'den derbi sonrası yaşananlar ile ilgili sert açıklama: Sonuna kadar takip edeceğiz
Filistin'e destek eylemine katılan kişiler için 'sınır dışı edilsin' talebi
Filistin'e destek eylemine katılan kişiler için 'sınır dışı edilsin' talebi
Trump seçim sonuçları ile ilgili paylaşımını silmek zorunda kaldı
Trump seçim sonuçları ile ilgili paylaşımını silmek zorunda kaldı
ABD fiyatları düşürmek için 1 milyon varil benzin satışa sunacak
ABD fiyatları düşürmek için 1 milyon varil benzin satışa sunacak
Adnan Oktar davasında ara karar!
Adnan Oktar davasında ara karar!
Rusya, nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlattı
Rusya, nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlattı
İtalya'da üst üste yaşanan depremler korkuttu
İtalya'da üst üste yaşanan depremler korkuttu
Ali Koç dahil 7 isim PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç dahil 7 isim PFDK'ya sevk edildi
Okan Buruk'tan derbi sonrası revizyon
Okan Buruk'tan derbi sonrası revizyon
İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal sözler: Gazze'de yaşamak istiyorum
İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal sözler: Gazze'de yaşamak istiyorum
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi