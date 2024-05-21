Okan Buruk'tan derbi sonrası revizyon

Galatasaray'ın derbi maçta kaybetmesi sonrası teknik direktör Okan Buruk son maç öncesi ilk 11'e neşter vurmayı planlıyor.

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Galatasaray'da derbi yenilgisi sonrası şampiyonluk planları son maça kaldı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımı, Konyaspor deplasmanında bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'da son maçta Okan Buruk'un ilk 11'e neşter vurması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; Hakim Ziyech'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda, Kerem Demirbay da kesik yiyecek.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu'yu sahaya sürecek Okan Buruk, formsuzluğuyla dikkat çeken Derrick Köhn'e çözüm arıyor. Teknik heyet hafta boyunca oyuncuyla özel olarak ilgilenecek.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın da yeniden formayı alması bekleniyor.

Süper Lig'in son haftasındaki Konyaspor-Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.