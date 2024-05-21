Türkiye'nin mavi bayrakları elinden alınabilir!

Türkiye'de sayıları 10 milyondan fazla olduğu belirtilen başıboş köpekler ülkemizin yıllık 54 milyar dolar gelir sağladığı turizm sektörü için de bir tehdit! TÜRÇEV, Türkiye'nin mavi bayraklarının geri alınabileceği uyarısında bulundu.

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Başıboş köpek terörü turistik mavi bayraklı plajlara da sıçradı. Yaklaşan yaz ayları öncesi, Türkiye’nin turizmdeki en önemli kozlarından Mavi Bayraklı plajlarda başıboş köpek riski gündeme geldi.

“Mavi Bayrak” programının Türkiye temsilcisi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), mavi bayraklı plajlara yönelik turist şikâyetlerinin önemli bölümünü hayvanların plaja girişlerinin oluşturduğunu, köpek ve evcil hayvanların mavi bayraklı plajlara girişlerinin önlenememesi hâlinde, uluslararası kriterler gereği mavi bayrağın indirilebileceğini bildirdi.

TÜRÇEV’in Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarına yönelik uyarı yazısında, 2023 yılı yaz sezonu boyunca toplamda mavi bayraklı plajlarda 109 adet evcil hayvanlarla ilgili şikâyet geldiğinin de altı çizilerek evcil hayvanların plaja girişinin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

"BU HAYVANLARIN GİRİŞLERİ KISITLANMALI"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının stratejik planları içerisinde Türkiye’deki mavi bayrak ödülü sayısının artırılmasına yönelik hedefler bulunduğuna dikkat çekilen yazıda şunlar da kaydedildi: Söz konusu hedeflere ulaşabilmek ve ülkemizin Mavi Bayrak ile turizm ve çevre alanlarında prestijini koruyabilmek için; özellikle insan sağlığı açısından plajlarda risk teşkil eden evcil, başıboş veya sahipli hayvanlar konusunda yerel yönetimlerin ve plaj işletmelerinin plajlarda gerekli tedbirleri alarak bu hayvanların girişlerini kısıtlaması gerekmektedir.

MAVİ BAYRAKTA 2023'TE TÜRKİYE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

2023 Mavi Bayrak ödüllerinde Türkiye'deki 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

MAVI BAYRAK DÜNYADA 50 ÜLKEDE UYGULANIYOR

Türkiye'de Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliği'nin 1987'yi "Çevre Yılı" ilan etmesiyle başlatıldı. Halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri ile bunu devam ettirmeyi hedef alarak başlatılan program Türkiye'de 1993'te uygulamaya konuldu.

Program kapsamında, Mavi Bayraklı plajların 33, marinaların 38, turizm teknelerinin 51 ve bireysel yatların 4 kriter ile 16 davranış kuralı bulunuyor.

Plajlardaki Mavi Bayrak zorunlu kriterleri arasında sezon içerisinde 15 gün arayla yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme yer alıyor.

Marinalar ve turizm tekneleri için kurumsal sosyal sorumluluk, halkın katılımı ve eğitimi de ayrıca beklenen kriterler arasında bulunuyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 50 ülkede uygulanıyor.

Türkiye'de en çok Mavi Bayrak bulunan plajlar ve turizm tekneleri arasında Antalya ilk sırada yer alıyor. Antalya'daki 231 plaj, 5 marina, 14 turizm teknesine Mavi Bayrak'a sahip.

Muğla ise Türkiye'nin en çok Mavi Bayraklı marinasının bulunduğu turizm şehri. Muğla 110 plajı, 7 marinası ve 4 bireysel yatında dalgalanan Mavi Bayrak'la listenin ikinci sırasında yer alıyor.

İzmir 63 plaj, 4 marinayla 3'üncü sırada, Balıkesir 46 plaj, 1 marina, 6 bireysel yatıyla 4'üncü sırada, Aydın 35 plaj, 2 marinayla 5'inci sırada bulunuyor.

Bu illeri sırasıyla Samsun, Çanakkale, Mersin, Kocaeli, Tekirdağ, Bartın, Kırklareli, Ordu, Bursa, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Düzce, Van, Edirne ve Yalova takip ediyor.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ