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Erdoğan talimatı verdi! Sokak köpeği sorunu bitecek

Erdoğan talimatı verdi! Sokak köpeği sorunu bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sokak köpekleriyle ilgili harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla "Hayvanları Koruma Kanunu" Meclis'te gündeme geliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır Türkiye'de tartışılan sokak hayvanları meselesini Meclis'e taşıyor.

Odatv'nin ulaştığı kulis bilgisine göre; Erdoğan, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun revize edilmesi için talimat verdi. Kanun perşembe günü Meclis'te görüşülecek.

AK Parti'de yapılan sokak hayvanları zirvesinde sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarılırken, maliyetlerin çok yüksek olması sebebiyle sıkıntı yaşandığı belirtildi.

EN DOĞRU YOL

Zirvede her ilde barınakların kapasitesine göre çalışmaların aşamalı sürdürülmesinin en doğru yol olduğu aktarılırken, etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisinin gündeme geldiği öğrenildi.

Daha önce de defalarca konuşulan ve üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklik gündem olmuştu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "Meclis kapanmadan bu kanunu çıkarın" talimatını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır" mesajı vermişti.

AK Parti'nin yaptığı çalışmayla, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 24 Haziran 2004'te yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda sokak hayvanları, barınak sorunları görüşülerek revize edilmesi bekleniyor.

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