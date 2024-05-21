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Tokat'ta bağ evinde yaşanan patlama, sebebi belli oldu mu? Validen açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tokat'ta bağ evinde yaşanan patlama, sebebi belli oldu mu? Validen açıklama

 Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin tedavileri devam ediyor. Vali Hatipoğlu, "Jandarmamız gerekli çalışmalarına devam ediyor. Olay, iki aile arasındaki husumetten kaynaklandı." dedi.

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, patlamada yaralananlardan 4'ü jandarma personeli 6 kişinin tedavisinin Tokat ve Erbaa'daki hastanelerde sürdüğünü söyledi.

Bir jandarma personelinin ise Ankara'ya sevk edildiğini, tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiğini belirten Hatipoğlu, yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin dün tutuklandığını hatırlatan Hatipoğlu, "Ekiplerimizin bomba düzeneği ile ilgili çalışmaları sürüyor. Jandarmamız gerekli çalışmalarına devam ediyor. Olay, iki aile arasındaki husumetten kaynaklandı." dedi.

Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli Samsun'da yakalanmıştı.

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