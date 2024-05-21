BIST 10.935
DOLAR 32,19
EURO 34,97
ALTIN 2.511,23
HABER /  GÜNCEL

Gazze’de can kaybı 35 bin 647’ye yükseldi!

Gazze’de can kaybı 35 bin 647’ye yükseldi!

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 5 saldırı gerçekleştirdiği, 85 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Abone ol

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 647’ye yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanı 228. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 5 saldırı gerçekleştirdiği, 85 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 35 bin 647’ye, yaralananların sayısının 79 bin 852’ye yükseldiği aktarıldı. Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ambulansların ve sivil savunma görevlilerinin İsrail'in engeli nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabiha Gökçen Havalimanı'na ters rüzgar nedeniyle uçaklar iniş yapmadı
Sabiha Gökçen Havalimanı'na ters rüzgar nedeniyle uçaklar iniş yapmadı
Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması
Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması
Ceyhan Belediye Başkanı Aydar ve iki akrabasına hapis cezası
Ceyhan Belediye Başkanı Aydar ve iki akrabasına hapis cezası
Maliyetler fiyat dengesini bozdu! Büyükbaş kurbanlık fiyatları uçtu
Maliyetler fiyat dengesini bozdu! Büyükbaş kurbanlık fiyatları uçtu
Reisi'nin cenaze törenine Fidan ve Yılmaz katılacak
Reisi'nin cenaze törenine Fidan ve Yılmaz katılacak
Real Madrid'den açıklama: Toni Kroos futbolu bırakıyor
Real Madrid'den açıklama: Toni Kroos futbolu bırakıyor
Güney Kore'den Şenol Güneş açıklaması
Güney Kore'den Şenol Güneş açıklaması
Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, Ali Koç ve Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, Ali Koç ve Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulundu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 4 Haziran'da Meclis'te sunum yapacak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 4 Haziran'da Meclis'te sunum yapacak
Yolcu uçağı türbülansa girdi: Ölü ve yaralılar var
Yolcu uçağı türbülansa girdi: Ölü ve yaralılar var
Dilan Polat tahliye mi oluyor? Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Dilan Polat tahliye mi oluyor? Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Hepsiburada'da "Büyük Mayıs İndirimleri" kampanyası başladı
Hepsiburada'da "Büyük Mayıs İndirimleri" kampanyası başladı