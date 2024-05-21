Dilan Polat tahliye mi oluyor? Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat bugün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşlemlerin ardından Dilan Polat bugün Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Sağlık sorunları nedeniyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Polat. İçerde 1.5 saat kaldı.

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Tutuklu bulunan Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle savcılığa dilekçe vererek tahliye talebinde bulundu.

Bu başvurunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Ardından bu karar cezaevine gönderildi. Savcılık ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği belirtildi.

Bugün Adli Tıp'a götürüldü

Başsavcılığın bu kararının ardından Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın bu sabah saat 10.00 gibi cezaevinden Jandarma ekipleri tarafından alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polat, yaklaşık 1.5 saat içeride kaldı.

Polat'ın yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden tam donanımlı devlet hastanesine götürüldüğü ve tam muayeneden geçip tahlillerinin yapıldığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumundaki heyetin de bu raporlara baktığı daha sonra da kendilerinin muayene ettiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerin ardından Dilan Polat yeniden cezaevine götürüldü. Adlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor soruşturma dosyasına gönderilecek. Gönderilecek rapora göre, Dilan Polat’ın sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilip edilmeyeceği de belirlenecek.