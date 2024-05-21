Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu.

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Suriye Devlet Başkanı Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğu açıklandı. Açıklamada, "Çeşitli semptom ve klinik bulgularla başvuran ve kapsamlı bir dizi tıbbi test ve muayenenin ardından Hanımefendi Esma Esad'a Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konuldu" denildi. Esma Esad daha önce meme kanserini yenmişti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çeşitli semptom ve klinik bulgularla başvuran ve kapsamlı bir dizi tıbbi test ve muayenenin ardından Hanımefendi Esma Esad'a Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konuldu" denildi.

Esma Esad için sıkı enfeksiyon önleme tedbirleri ve uygun sosyal mesafeyi içeren bir tedaviye başlanacağının duyurulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hanımefendi, tedavi planının bir parçası olarak geçici bir süreliğine tüm doğrudan temaslardan çekilecektir. Bu aşama boyunca, güçlü iradesi ve Tanrı'ya olan inancıyla desteklenerek kararlılığını ve bağlılığını sürdürecektir"

Meme kanserini yendi

2018 yılında meme kanseri teşhisi konulan Esma Esad, teşhis konulduktan bir yıl sonra, 2019'da hastalığı tamamen yendiğini duyurmuştu.

Öne çıkan figürlerin hastalıklarını gizli tutmayı seçtiği Arap dünyasında Esad'ın meme kanseri olduğunu açıklaması dikkat çekmişti.