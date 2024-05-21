Casper, Nirvana Z100'ü satışa sundu

Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Nirvana Z100, Casper'ın bugüne kadar ürettiği en hafif ve en ince dizüstü bilgisayarı olmanın yanında, uzun ömürlü kullanım sunmak üzere tasarlandı" dedi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alüminyum magnezyum alaşımla güçlendirilmiş Nirvana Z100, Casper'ın bugüne kadar ürettiği en hafif ve en ince dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyor.

Cihaz, alışılmışın dışında 14,9 milimetre inceliği, 1,25 kilogram hafifliği ve en az 12 saat kullanım ömrüne sahip 50 Whr (güç kapasitesi) akıllı bataryasıyla rahat bir kullanım sağlıyor.

Tüm port seçeneklerine sahip olan bilgisayar, ekstra bir port kullanımına gerek duymadan hızlı veri aktarımı ve paylaşım yapma imkanı sunuyor. 2 adet Type-C portu ile hem hızlı şarj hem de veri aktarımı aynı anda mümkün olabiliyor. Cihaz, ultra ince yapıda olmasına rağmen sağladığı HDMI portu ile de bir dönüştürücüye gerek kalmadan görüntü aktarılabiliyor.

Casper, Nirvana Z100 modelinde 2.8K çözünürlüğe sahip dokunmatik Oled Quad HD ekranın yanı sıra Led QHD ekran opsiyonunu da tüketicilere sunuyor. Oled Quad HD dokunmatik ekranını Anti-Damage (dayanıklı cam) ekranla güçlendiren bilgisayar, tasarım kadar kullanıcılarının güvenliğine de önem veriyor.

Casper Nirvana Z100, UV yüzey kaplamasıyla korunan, aşınmaya daha dayanıklı ve daha hassas yapıdaki parmak izi okuma teknolojisi sayesinde verileri güvenle koruyor.

'Alanında benzersiz bir ürün olarak öne çıkıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, tüketici deneyimlerinden aldıkları ilhamla Casper Nirvana Z100'ü tasarladıklarını aktardı.

Casper olarak, 33 yıllık tecrübeleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde analiz edebildiklerine işaret eden Karaman, şu ifadeleri kullandı:

'Bu analizler doğrultusunda geliştirilen Casper Nirvana Z100, iş profesyonellerinin yüksek mobilite, güçlü performans ve şık tasarım taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış özel bir model. Nirvana Z100, Casper'ın bugüne kadar ürettiği en hafif ve en ince dizüstü bilgisayarı olmanın yanında, magnezyum alaşımlı dış tasarımıyla üstün dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunmak üzere tasarlandı. Üstün performansı, benzersiz tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle Nirvana Z100, teknoloji dünyasında yeni bir çığır açıyor ve alanında benzersiz bir ürün olarak öne çıkıyor.'