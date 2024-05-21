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İran'da taht savaşladı başladı! İşte Hamaney'in yerini alabilecek isimler

İran'da taht savaşladı başladı! İşte Hamaney'in yerini alabilecek isimler

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından dini lider Ali Hamaney'in halefinin kimin olacağı merak konusu haline geldi. Reisi'nin, Hamaney'in halefi olduğu düşünülüyordu, ölümünün ardından öne çıkan birkaç isim arasında taht oyunları gerçekleşebilir...

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geleceği yeniden gündeme geldi. Reisi'nin, Hamaney'in halefi olduğu düşünülerken yaşanan kazayla beraber gelen ölüm tartışmaları başlattı.

Hamaney'in oğulları ön planda

ABM medyasından Bloomberg, Hamaney'in yerine geçme ihtimali olan aday sayısının azaldığını, öne çıkan ismin ise Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in olduğunu öne sürdü. 

Ali Hamaney, henüz bir ismi işaret etmedi fakat ikinci oğlu da halefi olarak ön planda. Nüfuz sahibi olduğu düşünülen Hamaney'in ikinci oğlu 55 yaşındaki Mojtaba Hamaney. 

''Orta Doğu'daki en güçlü pozisyon"

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, hükümetin başına kimin geçeceği sorusunu gündeme getirdi. Reisi'nin 85 yaşındaki ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçmesi bekleniyordu ancak ölümü Orta Doğu'daki en güçlü pozisyonlardan birinin geleceği açısından da sonuçlar doğurdu" yorumunu yaptı.

Reisi'nin ölümünün ardından Mücteba'nın, Hamaney'in koltuğu için yolunun açıldığı belirtiliyor. Fakat bu durumun ülke için riskli olduğunu düşünenler de var. Mücteba'nın 1979'daki İslam Devrimi'nde monarşi benzeri herhangi bir yapıya karşı durulduğu belirtilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Mücteba'nın ayrıca hükümette herhangi bir görev almadığına da dikkat çekilirken ülkenin ruhani lideri olmak için bir destek kitlesinin şart olduğu da aktarıldı.

Reisi'nin helikopter kazasında ölümü

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

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