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Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim'den ilk açıklama

Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim'den ilk açıklama

Yunan ekibi Panathinaikos'ta bekleneni verememesi üzerine yolların ayrıldığı tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, yaşanan bu veda sonrası Yunan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in o sözleri...

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Uzun bir aradan sonra Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta göreve başlayan ancak şampiyonluğun kaçmasıyla beklentilerden uzak kalan Terim, yapılan istişareler sonucu görevinden ayrılmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrılığın ardından ilk kez Yunan basınından ERT'ye açıklamalarda bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Gerçekten mutluyum"

Panathinaikos ile yaşadığı günler hakkında konuşan Fatih Terim, "Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum." dedi.

''Yunanistan'da zaferin binlerce babası var ancak yenilgiler yetim'' şeklinde bir ifademiz var. Bugün geldiğinizde basın olarak sadece biz buradayız. Geldiğinizde basın çok ilgi göstermişti. Neler söyleyeceksiniz? şeklindeki soruya cevap veren Fatih Terim, "Türkiye'de de durum aşağı yukarı aynı. Her zaman söylemişimdir. Gelen oyuncuları karşılamak yerine giderken uğurlamak daha önemli. Gereksiz kalabalık da olmasın zaten. Gereksiz kalabalık yerine az ama samimi sevgi daha iyidir." şeklinde konuştu.

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