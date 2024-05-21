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Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında, yerel saatle 09.39'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.

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Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, merkez üssü Ogasawara Adaları açıkları olan 6 büyüklüğündeki deprem yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Bölgede "Bonin Adaları" diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneyinde, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

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