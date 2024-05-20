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Erdoğan, CHP’li belediyelere tepki gösterdi: İçkiyi yaygınlaştırmak masum adımlar değil

Erdoğan, CHP’li belediyelere tepki gösterdi: İçkiyi yaygınlaştırmak masum adımlar değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada CHP'li belediyelere başlatılan içki satışı nedeniyle tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu. Konuşmasında CHP’li belediyeleri içki satışı yapılması nedeniyle tepki gösterem Erdoğan, “Bazı yerel yönetimlerin ilk icraatı görüyoruz ki içki tüketimini yaygınlaştırmak oldu. Kimse kusura bakmasın belediyelerin görevi içkiye özendirici etkinlikler yapmak değildir. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz” diye konuştu.

Aileyi hedef alıyorlar

Küresel cinsiyetsizleştirme projeleri aileyi hedef alıyor. Sapkın akımların meşrulaştırılmasına itiraz etmenin maliyeti artıyor. Eurovision’da buna bir kez daha şahit olduk. Özgürlük maskesi altında gençlere gösterilen garip tiplerin truva atları olduğu açıktır. Bu tür etkinliklerde normal bir insana rastlamak neredeyse imkansız hale geldi. Türkiye’yi son 12 yıldır bu kepazelikten uzakta tutarak ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi anlıyoruz.

Chp’li belediyelere içki tepkisi

Bazı yerel yönetimlerin ilk icraatı görüyoruz ki içki tüketimini yaygınlaştırmak oldu. Kimse kusura bakmasın belediyelerin görevi içkiye özendirici etkinlikler yapmak değildir. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz. Milletin onca talebi ve beklentisi varken bu toplantıları kaygı verici görüyorum. Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivaline götürmek değil gençlerimizi alkol belasından uzak tutmaktır. Aile müessesesi ile bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz

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