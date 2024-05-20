Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana gündem maddeleri arasında enflasyon, fahiş fiyatla mücadele, 9'uncu Yargı Paketi ve terörle mücadele olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Gençlerimiz için koşturmaya devam ediyoruz. Komşulardan hükümet ve devlet başkanlarını ülkemizde ağırladık. Kuveyt Emiri ile ilişkilerimizdeki 60. yılını manasıyla yaşadık. İşbirliğimizi bir adım öteye taşıdık. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Azerbaycan'a desteğimizi yineledik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Kahramanmaraş'ta inşa ettirdiği deprem konutların yapımı devam ediyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'la yürüttüğü barış görüşmelerini de yakından takip ediyoruz. 4 köyün Azerbaycan'a bırakılmasını memnuniyetle karşıladık. Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını defalarca gösterdiler. Aynı tavrı Ermenistan'da da bekliyoruz. Yabancı güçlerin oyununa gelinmemelidir.

"Mevcut Anayasa Türkiye'yi taşımıyor"

Yamalı bohçaya dönüşen 82 Anayasası ile ağır aksak bugüne kadar gelebildik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını darbe anayasasıyla karşıladık ve geçirdik. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. 'Yeni yüzyılda yeni anayasa' ülküsünü gerçeğe dönüştürmek gerekiyor. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Danıştay programı ve meclis grup toplantımızda yeni anayasa dair perspektifimizi ortaya koyduk. Tüm kesimlerin süreci sahiplenmesini arzu ediyoruz.

"Siha teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasındayız"

Türkiye'nin tarih yazdığı alanların başında hiç kuşkusuz savunma sanayi vardır. 2002 yılanda yüzde 80 dışarı bağımlıyken, bugün neredeyse tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz. Geçen sene 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik. SİHA teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasındayız. 50'den fazla ülke Türk şirketlerinin ürettiği İHA'ları kullanıyor. Sadece askeri alanlarda değil tabii afetlerde de İHA'lar önemli rol oynuyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar akıncı TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlendi. Zorlu hava şartlarına rağmen 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak, toplam 2 bin 100 km'lik uçuş gerçekleştirdi. Savunma sanayimizin belirli çevreler tarafından ülkemizi hedefe konulduğunu biliyoruz. Tüm itibar suikastlarına rağmen özveriyle çalışan şirketlerimize teşekkür ediyorum. Deniz Kurdu 2 tatbikatında, savunma kabiliyetimizi bir kez daha izleme fırsatı bulduk. Donanmamız Mavi Vatan'ın savunulmasının yanı sıra küresel barışa da katkı sunuyor. Tüm komutanlarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyorum.