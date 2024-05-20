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Ünlü yıldız Balotelli için devreye girdi! O kulübe gidebilir

Ünlü yıldız Balotelli için devreye girdi! O kulübe gidebilir

Adana Demirspor'da Mario Balotelli dönemi sona eriyor. Mavi Şimşeklerle olan opsiyonunu kullanmama kararı alan Balotelli, bir sonraki hedefini de açıkladı.

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Sezon başında İsviçre ekibi Sion'dan Adana Demirspor'a geri dönen ve 1+1 yıllık kontrat imzalayan Mario Balotelli geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Arjantinli eski golcü Sergio Agüero'nun canlı yayın konuğu olan Balotelli, Mavi-Şimekler ile opsiyonunu kullanmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

"HAYALİM BOCA JUNIORS"

İtalyan golcü, geleceği ile ilgili Agüero'ya "Adana Demirspor ile kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta, Bombonera'da oynamak" ifadelerini kullandı.

AGÜERO, BAŞKAN RIQUELME'YE SESLİ MESAJ GÖNDERDİ

İtalyan yıldızın bu sözlerinin ardından Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye sesli mesaj gönderen Agüero, "Mario Balotelli, Bombonera'nın hayalini kuruyor. Haziran ayında serbest kalacak" şeklinde konuştu.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve Süper Lig'de 16 maça çıkan Balotelli, takımına 7 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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