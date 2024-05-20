Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ekonomi, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden yasal düzenlemeler ve Gazze konusu kabinenin gündeminde olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Toplantının ana gündemi ekonomi olacak. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.

O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları da masada olacak.

Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.

İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.