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Eski cumhurbaşkanına seçim yasağı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski cumhurbaşkanına seçim yasağı

Güney Afrika Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 29 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlere katılmasını yasakladı.

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Anayasa Mahkemesi, yeni kurulan Ulusun Mızrağı Partisi (MKP) lideri Zuma'nın sabıka kaydı bulunmasından ötürü 29 Mayıs'taki genel seçimlere katılamayacağına karar verdi.

Güney Afrika Anayasası, 12 aydan fazla süre hapis cezasına çarptırılmış kişilerin milletvekili olmasını yasaklıyor.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama gibi çok sayıda suçtan soruşturmalar bulunan Zuma'nın sabıka kaydı, 2021'de mahkemeye itaatsizlik suçundan aldığı 15 aylık hapis cezasına dayanıyor.

Jacob Zuma

Zuma, ülkeyi 1948-1994 yılları arasında yöneten ırkçı apartheid rejimi karşıtı mücadelenin önde gelen figürlerinden biri olarak tanınıyor.

Günay Afrika'yı 2009-2018 döneminde yöneten Zuma, hakkındaki yolsuzluk ve kara para aklama iddialarının ardından partisi ANC tarafından yönetimden el çektirilmişti.

Zuma, hakkındaki yolsuzluk soruşturması duruşmasına katılmadığı için 2021'de mahkemeye itaatsizlikten 15 ay hapis cezasına çarptırılmış, ardından ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Gauteng ve KwaZulu Natal'da günlerce süren şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

Bu olaylarda resmi kayıtlara göre 354 kişi hayatını kaybetmiş, sigorta kayıtlarına göre 1 milyar doların üzerinde hasar meydana gelmişti.

Zuma, 14 Ağustos 2021'de ameliyat için hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra itirazlara rağmen sağlık gözetiminde kalmak üzere evine çıkarak hapis cezasının kalan süresini burada geçirmiş, 2023'te özel aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuşmuştu. ANC'den geçen sene istifa eden Zuma, MKP'yi kurmuştu.

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