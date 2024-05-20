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Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu! Gözler o güne çevrildi...

Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu! Gözler o güne çevrildi...

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı. Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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Süper Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:

24 Mayıs Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

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