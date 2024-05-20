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SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası

SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası

SGK, eşe, dosta işyerinde çalışmayan ancak sigorta yaptıranlar ile sahte işyeri kuranlar için adımlarını sıkılaştırdı. Tespit edilenlere hem para cezası hem de hapis cezası uygulanacak.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve sahte işyerleri ile mücadeleye odaklanarak "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu"nu kurdu.

Binlerce sahte sigorta girişimini takip ve tespit eden SGK, bu adımla çalışanların sosyal güvenlik haklarını korurken, haksız para kazanmak isteyen işyerlerine de cezai yaptırımlar uyguluyor.

Faiziyle birlikte alınacak

Sahte sigortalılık tespiti halinde, sahte olduğu belirlenen hizmetler ve bağlanan aylıklar iptal edilirken, ödenmiş olan maaşlar ve diğer parasal değerler faiziyle birlikte geri alınıyor. İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak cezai yaptırım süreci başlatılıyor. Sahte işyeri girişimlerinde ise işyerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve işyeri sicil numarası iptal ediliyor.

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre; Sahte işyerlerinden ödenen primler SGK tarafından el konuluyor ve teşvik ve desteklerden yararlanılmışsa gecikme cezası ile birlikte geri alınıyor. Sahte sigortalılık, bir kişinin kayıtlarda sigortalı gösterilmesi ancak gerçekte işyerinde çalışmadığı durumu olarak tanımlanırken, sahte işyerleri gerçekte hiç var olmadığı halde resmi olarak faaliyete geçirilen ve sigortalı çalıştırılmaya başlanan işyerleri olarak nitelendiriliyor.

Sahte sigortalılık ve işyeri tespiti için SGK denetim memurları aktif rol alıyor. Sahte sigortalılığın yanı sıra, sahte işyerlerine yönelik yapılan denetimlerle de bu alandaki olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, sahte işyerlerinden ödenen primler geri alınarak, gereken cezai işlemler uygulanıyor ve ilgili vergi dairesine bilgi veriliyor.

SGK'nın sahte sigortalılık ve işyerleri ile mücadeledeki kararlı duruşu, çalışanların haklarının korunması ve kayıtdışı ekonominin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların sürdürülerek, toplumun sosyal güvenliğinin sağlanması ve güvenilir bir iş ortamının oluşturulması amaçlanıyor.

SGK
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