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Fenerbahçe Torreira ile dalga geçti: Mükemmel bir atlayış

Fenerbahçe Torreira ile dalga geçti: Mükemmel bir atlayış

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbi maçında eski hakemler tarafından hatalı bulunan Djiku'nun pozisyonu için sarı-lacivertli kulüp, Torreira'yı esprili bir dille eleştirdi.

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Fenerbahçe ezeli rakibi Galaasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son maça taşıdı.

Çok sayıda olayların yaşandığı karşılaşmada Djiku'nun maçın 21. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılması çok konuşuldu. 

Hakem Arda Kardeşler'in ikinci sarı karttan attığı Djiku'nun pozisyonu hakemler tarafından yanlış bulundu. Djiku'nun temas etmediği Torreira kendini yere attı, ancak hakem pozisyonu süzemedi.

İkinci sarı karttan dolayı atılan Djiku'nun pozisyonuna VAR kurallar gereği karışamadı.

Mükemmel bir atlayış

Djiku ile Torreira arasında yaşanan pozisyona sarı-lacivertli kulüp esprili bir şekilde takıldı. Görüntüler eşliğinde verilen paylaşımda "mükemmel bir atlayış" ifadelerine yer verildi. 

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