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Sakarya'da 9 yaşındaki İsa'nın korkunç ölümü! Kuzen gözaltına alındı

Sakarya'da 9 yaşındaki İsa'nın korkunç ölümü! Kuzen gözaltına alındı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde amcasına ait ruhsatlı tüfekle oynarken kendini vurduğu öne sürülen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, İsa C. (9), Yazlık Mahallesi'ndeki dede evinde amcasına ait olduğu öğrenilen ruhsatlı tüfekle oynadığı esnada kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, çocuğun amcasının oğlu K.C'yi (23) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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