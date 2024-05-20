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Çelik'ten İran halkına başsağlığı mesajı: Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz

Çelik'ten İran halkına başsağlığı mesajı: Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin bir mesaj yayımladı. Çelik, "İran Devleti’ne ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İran halkına başsağlığı mesajı paylaştı. 

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz. İran Devleti’ne ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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