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İran'da beş günlük ulusal yas ilan edildi

İran'da beş günlük ulusal yas ilan edildi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki liderlerin ölümününün ardından ülkede beş günlük yas ilan edildi. Dini lider Hamaney, cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, anayasa gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.

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İran devlet haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki liderlerin ölümünün ardından İran'ın dini lı̇derı̇ Ali Hamaney'in, beş günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Hamaney ayrıca cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, geçici lider olarak, anayasanın 131. maddesi gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.

Hamaney, Muhbir'in, yargı ve yasama organları başkanlarıyla koordı̇nelı̇ bı̇r şekı̇lde seçı̇mlerı̇ düzenlemek ı̇çı̇n en fazla 50 günü olduğunu söyledı̇.

Abdullahiyan'ın yerine ise İran hükümet kabinesiDışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi Dışişleri bakan vekili olarak atadı.

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