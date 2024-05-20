Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,16 yükselişle rekor seviye olan 10.660,80 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,22 puan ve yüzde 0,16 artarak 10.660,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,49 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile menkul kıymetler ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 3,14 yükselişle 10.643,58 puana çıkarak günü rekor kapanışla tamamladı.