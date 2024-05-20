'Sistemi yerle bir etmeye az kaldı' diyen Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Bu ne ucuz kabadayılık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini düelloya çağıran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yanıt vererek "Hafta içi istediği televizyon kanalına, GS TV de dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konuk ekip Fenerbahçe, mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koç, maç sonu statta yaşanan olaylarla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisine yönelik "Bu vandalizmin Türkiye futbolu açısından kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi ben geldim. Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım, bekliyorum seni" çağrısına yanıt verdi.

"Sistemi yerle bir etmeye az kaldı"

Ali Koç, "Bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu; hırsızlara, alçaklara gösterdik. Sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Bunu sadece Fenerbahçe değil, çok kulüp istiyor." ifadelerini kullandı.

Derbide aldıkları galibiyetin öneminde değinen Koç, "Kahramanca savaştı takımımız. Mücadele ettiler. Karakter koydular. 81 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen bu atmosferde, bu hakeme rağmen 1-0 kazanarak umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

"Resmi bir şekilde tescil edilmiştir"

Fenerbahçe Başkanı, "Süper Kupa'ya neden yabancı hakem istediğimizi, bu şartlarda çıkmak istemediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bence en güzel özeti bu maçta resmi bir şekilde tescil edilmiştir. Sadece bu 90 dakikada..." dedi.

Koç, "Aynı zamanda camiamıza bu şampiyonluğu armağan etmekle beraber... Özür dilerim, dilim sürçtü. Belki de Allah böyle istiyor. Göreceğiz." şeklinde konuştu.

Dursun Özbek'in sözlerine cevap

Dursun Özbek'in maç sonrasında yaptığı açıklamalara da cevap veren Ali Koç, "Dursun Özbek, beni düelloya mı çağırıyor? Biz iki senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz. Düello değil, tartışalım. İnsanlar iki başkanın da kimliğini, kişiliğini görsün. Bugün biraz geç oldu, uykusu da kaçmasın. Hafta içi istediği televizyon kanalına, GS TV de dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık. Biz bir gün öyle bir gün böyle konuşan adamlar değiliz. Bu çağrısının arkasında dursun... İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkan'ın cesaretlenmesine çok sevindim." sözlerini kullandı.

"Mert Hakan'ın liderliğiyle bir sıkıntım yok"

Koç, "Tesadüf bugün 19.05'miş, o da olmadı! Birçok koreografileri çöpe gidecek. Bugün pek çok şarkıcı evine performans sergileyemeden döndü. Kırmızı kart pozisyonuna olağanüstü kızdım ama hiç şaşırmadım. Bu kadar erken beklemiyordum. Barış Alper üç kere atılmalıydı. Başka oyuncular da atılmalıydı. Mert Hakan Yandaş kaptanlığını yaptı. Bugün sahada göstermiş olduğu liderlikle ilgili hiçbir sıkıntım yok." şeklinde konuştu.