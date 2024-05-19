BIST 10.644
DOLAR 32,22
EURO 35,07
ALTIN 2.506,04
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın hastalığı belli oldu

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın hastalığı belli oldu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetleri sonrası akciğer iltihabı teşhisiyle Cidde'deki Al Salam Sarayı'nda tedavi altına alındı. 88 yaşındaki Kral Selman, en son Nisan ayında rutin kontrol için hastaneye yatırılmıştı.

Abone ol

Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri sonrası yapılan testlerde akciğerinde iltihap olduğu tespit edildi.

Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda akciğer iltihabı için tedavi göreceği bildirildi. Kral Selman, en son geçtiğimiz nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...
Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Konyaspor'un durumu belli...
Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Konyaspor'un durumu belli...
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'daki kazayla ilgili destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'daki kazayla ilgili destek açıklaması
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri bulundu
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri bulundu
Konyaspor nasıl ligde kalır? İşte tüm ihtimaller...
Konyaspor nasıl ligde kalır? İşte tüm ihtimaller...
Derbi bitti, saha karıştı!
Derbi bitti, saha karıştı!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama istemi
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama istemi
Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askerinin öldüğü açıklandı
Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askerinin öldüğü açıklandı
Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı devirdi
Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı devirdi