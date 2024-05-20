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Kabine bugün toplanıyor, öğretmelerin gözü kulağı burada! İşte masadaki başlıklar

Kabine bugün toplanıyor, öğretmelerin gözü kulağı burada! İşte masadaki başlıklar

Son olarak 6 Mayıs'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemdeki gelişmeleri değerlendirme üzere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Toplantıda ekonominin seyri, kamuda tasarruf önlemleri masaya yatırılacak, TBMM tatile girmeden önce yasalaşması öngörülen yasal düzenlemeler ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Öğretmenlerin ve genel olarak eğitim camiasının yakından takip ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu, toplantıda kapsamlıca masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde detayları açıklanan kamuda tasarruf paketinin yasal düzenlemesi de Kabine'nin gündeminde. Ayrıca Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki son durum ve detayları Kabine üyeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dinleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Kabine toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Toplantının en öne çıkan başlığı ekonomi.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele 

Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele konusundaki son durum ve atılabilecek adımlar, alınabilecek yeni önlemler toplantının gündeminde olacak. 3 Haziran'da açıklanacak yıllık enflasyonun zirveyi görmesi bekleniyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceği öngörüsüne de yer verilmişti.

Kamuda tasarruf

Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf paketinin detayları açıklanmıştı. Tasarruf önlemlerinin yasal düzenlemesi için de hazırlıklar başladı. Buna göre kamuya ait taşınmaz ve araçların satışları için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirilecek. Ekonomi yönetimi toplantıda konuyla ilgili sunum gerçekleştirecek.

Son dönemde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan gelişmeler de toplantıda masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bürokratik vesayetin tekrar nüks etmesine fırsat vermeyeceğiz" mesajını vermişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gündemdeki soruşturmalar hakkında sunum yaparak Kabine üyelerini bilgilendirecek.

Öğretmenlik meslek kanunu

Öte yandan eğitim camiasının yakından takip ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi de toplantıda ele alınacak konu başlıklarından. Öğretmene şiddet olayına cezaları artıran düzenlemenin 9. Yargı Paketi'ne eklenmesi bekleniyor. 9. Yargı Paketi'nde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler yer alıyor. Paketin yakın dönemde TBMM'ye sunulması söz konusu. Toplantıda yargı paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında sunumlar gerçekleştirilecek.

İsrail-Gazze çatışmasındaki son durum

Ayrıca geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den beri devam eden İsrail-Gazze çatışmasındaki son durum da Kabine toplantısının gündem maddelerinden. İsrail’in Gazze'ye saldırılarının durdurulması, ateşkes formülleri, bölgedeki insani durum için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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