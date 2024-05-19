Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Konyaspor'un durumu belli...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri derbi sonrası, takımının hem 11'e 11 hem de 11'e 10 oyunlarında yeterince iyi performans sergileyemediğini belirterek, daha iyisini yapmaları gerektiğini söyledi. Şampiyonluğu ilan etmek için bekleyeceklerini ve bu mağlubiyetin bir ders olduğunu ifade ederek, taraftardan özür diledi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri derbi sonrası konuştu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık.

"Şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz"

Şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz, Konyaspor'un durumu belli. Oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza daha önce yaşadım. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyisini yapacağız. Bu bir ders oldu, taraftarımızdan özür diliyoruz."