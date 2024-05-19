BIST 10.644
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.500,70
HABER /  SPOR

Derbi bitti, saha karıştı!

Derbi bitti, saha karıştı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, RAMS Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Maç öncesi ve sonrası gergin anlar yaşanırken, bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, uzun süre 10 kişi oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Maç öncesi gergin anların yaşandığı mücadelede maç sonu da saha karıştı. İki takım futbolcuları bitiş düdüğünün ardından birbirine girerken, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı.

İşte o anlar:

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı devirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama istemi
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama istemi
Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askerinin öldüğü açıklandı
Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askerinin öldüğü açıklandı
Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı devirdi
Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı devirdi
Denizli'den yürek yakan haber! 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Denizli'den yürek yakan haber! 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü
4 yaşındaki Umut'un kahreden ölümü! Anne ve babası olay yerinde fenalaştı
4 yaşındaki Umut'un kahreden ölümü! Anne ve babası olay yerinde fenalaştı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlama! Sebebi belli oldu mu? Ekipler bölgede...
Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlama! Sebebi belli oldu mu? Ekipler bölgede...
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! "19 Mayıs tarihi, gençlerimiz için ilham ve umut kaynağı olmuştur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! "19 Mayıs tarihi, gençlerimiz için ilham ve umut kaynağı olmuştur"
Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi teknik adamların derbi karnesi
Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi teknik adamların derbi karnesi
Kobani davasında karar açıklandı! Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü ilk kez konuştu!
Kobani davasında karar açıklandı! Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü ilk kez konuştu!