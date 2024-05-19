Derbi bitti, saha karıştı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, RAMS Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Maç öncesi ve sonrası gergin anlar yaşanırken, bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, uzun süre 10 kişi oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
Maç öncesi gergin anların yaşandığı mücadelede maç sonu da saha karıştı. İki takım futbolcuları bitiş düdüğünün ardından birbirine girerken, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı.
İşte o anlar: