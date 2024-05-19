Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı devirdi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Şampiyonluk için mücadele eden iki ekipten, maçı kazanan takım 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Kanarya'nın tek golünü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Mücadelenin 21. dakikasında Fenerbahçeli Alexander Djiku kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 96 puana yükselirken, Galatasaray 99 puanda kaldı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

90+7: Ceza sahası içinde Icardi'nin indirdiği topta Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor. Oyun devam etti.

90'90+1: Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahası içine çıkardığı pasta Ferdi Kadıoğlu araya girip tehlikeyi önledi.

90'Maçın sonuna 7 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

89'Szymanski'nin ceza sahası içine pas denemesinde savunma topu karşıladı. Atağın devamında Fred aradan Dzeko'yu düşündü. Muslera kalesinden zamanında çıkıp topa sahip oldu.

85'Fenerbahçe'de Osayi Samuel sakatlık yaşadı. Bonucci oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

79'Sol kanata atılan topu önüne iyi iyi alan Kerem, ceza sahasına ortaladı. Bu topa kale sahasında hiçbir Galatasaraylı oyuncu dokunamadı.

76'Karşılaşmanın bu şekilde sonuçlanması halinde şampiyon son haftada belli olacak.

71'GOL! Fenerbahçe, Çağlar'ın golüyle derbide öne geçti. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan topta uzak direkte Köhn, topu uzaklaştıramadı. Boşta kalan topu Çağlar, kale önünde dokunarak topu ağlara yolladı.Gol - Çağlar Söyüncü

64'KAÇTI! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topta Fred, ceza sahası sol çaprazında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun dar açıdan vuruşunu Muslera çok iyi çıkardı.

62'DIŞARIDA! Bu kez Fenerbahçe kalabalık geldi. Derrick Köhn, topun hakimiyetini kaybeden Fred'in topunu uzaklaştırdı. Fred'in topa ayak koymasıyla birlikte kaleye yönelen top isabetli olmadı.

61'Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mertens, sağ kanattan ortasını içeri çevirdi. Osayi Samuel, kafayla istediği gibi uzaklaştıramadı. Barış Alper'in dışarı çıkardığı pasta Köhn, topun gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

60'Sağ kanatta topu alan Ziyech, ceza sahasına Icardi'ye orta denedi. Top kaleci Livakovic'te kaldı.

45' Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı golsüz sona erdi.

45'45+2: Livakovic'in uzun pası ile sağ kanatta topu alan Szymanski, ceza sahasına girmeden ortasını içeri çevirdi. Kaleci Muslera topu kontrol etti.

45'İlk yarının sonuna 5 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

43'Sol kanattan atak geliştiren Galatasaray'da hakem Arda Kardeşler, Barış Alper Yılmaz'ın rakibine faul yaptığını işaret etti.

41'KAÇTI! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanda hızlı atak şansı yakalayan konuk ekipte Mert Hakan, ortasını sağdan ceza sahasına gönderdi. Kale sahasında Fred'in tek vuruşu çok az farkla dışarı gitti.

38'Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Victor Nelsson topu kafayla uzaklaştırdı.

36'Sol kanattan hızlı gelen Fenerbahçe'de Ferdi, Tadic'e pasını verdi. Tadic bekletmeden içeriye ortaladı ancak top Nelsson'dan kornere gitti.

35'Galatasaray gole çok yaklaştı. Ziyech'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya kale sahasında Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

30'Kaan Ayhan'ın savunma arkasına pasında topu alan Barış Alper Yılmaz ceza sahasına girmeden kaleyi denedi. Çağlar Söyüncü araya girerek topun geçmesini engelledi. Pozisyonun ardından yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

28'Markajdan kurtulup top almaya orta yuvarlağa gelen Ziyech, savunma arkasına uzun top göndermek istedi. Savunmanın kontrolünde top dışarı gitti.

24'Galatasaray rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

21'Alexander Djiku, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

19'Fred'in sol kanattan orta alana pasında Szymanski kaleyi karşısına alıp vurdu. Yerden giden top kaleyi bulmadı.

17'Fred'in pası ile rakip yarı alanda topla buluşan Szyamanski, açıyı bulunca sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleyi bulamadı.

14'Köhn'ün savunma arkasına gönderdiği derin topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, soldan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Aut.

9'Sol kanattan Tadic'in pası ile hareketlenen Ferdi, içerde top bekleyen Batshuayi'yi top ile buluşturmak istedi fakat istediği topu gönderemedi. Aut.

7'Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Köhn'ün kafayla uzaklaştırmak istediği top kornere gitti.

2'Mert Hakan'ın içeri gönderdiği ortayı Galatasaray savunması kafayla karşıladı. Dönen topta Ferdi, uzaklardan şansını denedi. Top farklı şekilde dışarı gitti.

1'Maçta ilk düdük geldi ve dev derbi başladı.

Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Batshuayi