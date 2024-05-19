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Denizli'den yürek yakan haber! 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Umut Çelik yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası çocuğun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı; olay yerinde fenalaşan anne ve babaya müdahale edildi.

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​​​​​​​Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Karşıyaka Mahallesi 2446/3 Sokak'taki 14 katlı apartmanın 8. katında ailesiyle yaşayan Umut Çelik, pencereden zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde fenalaşan baba Veli ile anne Çiçek Çelik'e sağlık ekipleri müdahale etti.​​​​​​​

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