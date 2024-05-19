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Cihat Yaycı 4 yıl önce istifasını böyle duyurmuştu!

Cihat Yaycı 4 yıl önce istifasını böyle duyurmuştu!

“FETÖMETRE” sisteminin kurucusu olarak tanınan ve FETÖ’nün hedef aldığı Cihat Yaycı, 4 yıl önce 18 Mayıs'ta istifasını duyurmuştu. Yaycı'nın istifası sonrası FETÖ ve Yunanistan 'sevinç çığlıkları' atmıştı...

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Geliştirdiği “FETÖMETRE” uygulamasıyla,  FETÖ’yle ilişkili ve iltisaklı askerlerin belirlenmesinde etkili olan, yazdığı kitap nedeniyle Yunan basınında ölümle tehdit edilen Tümamiral Cihat Yaycı Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmış ve 4 yıl önce 18 Mayıs 2020’de istifa etmişti.

İstifasından aylarca önce FETÖ hesapları Cihat Yaycı'nın görevden alınacağını ve istifa edebileceğini yazmıştı.

Yaycı, istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

 13 Yaşımda tertemiz olarak mensubu olmakla her zaman gurur duyduğum asil Türk Milletinin vermiş olduğu üniformamı, 40 yıl boyunca gururla lekesiz ve şaibesiz olarak taşıdım. Bugün geldiğim noktada görev verilmeyen, adeta kumpas kurularak yalan ve iftiralar neticesinde görevden uzaklaştırılmış bir Amiral olarak mesleğimi icra edemeyeceğim açıktır. Bu son derece onur kırıcıdır. Bırakın bir Türk Amiralini hiçbir Türk neferinin bunu sindirebileceğini düşünemiyorum.

 Beni yetiştiren komutanlarıma, silah arkadaşlarıma, bahriyelilere ve Yüce Türk Milletine yazmış olduğum kitaplarımı mesleki fikir mirasım olarak bırakıyor ve şahsıma asil Türk Milleti tarafından taşıma onuru verilerek gurur ile giydiğim üniformamı çıkarıyorum.

 19 Mayıs 2020 “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nın kutlandığı o mutlu gün ile sivil hayatıma adım atarak Yüce Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyetine sadakatle bağlı bir sivil olarak ihtiyaç duyulabilecek ve fırsat bulduğum her alanda hizmete devam edeceğimi belirterek istifamın kabulünü arz ederim.

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