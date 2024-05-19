BIST 10.644
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.500,70
HABER /  GÜNCEL

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelik alınan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan görevden alındı.

Çalışma Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali Aybey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İş Başmüfettişi Bekir Aktürk, Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim Esenkar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş Alıç, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit atandı.

Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Bülent Aytaç görevden alındı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin Akyol ve Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Doğanay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına Mürsel Baki getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım düğüne katıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım düğüne katıldı
Abdullah Avcı: 10. Türkiye Kupası'nı camiaya hediye etmek istiyoruz
Abdullah Avcı: 10. Türkiye Kupası'nı camiaya hediye etmek istiyoruz
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
Fenerbahçe'de 4 kritik isim derbide forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de 4 kritik isim derbide forma giyemeyecek
Kassam Tugayları'ndan Netanyahu açıklaması: Askerleri ölsün istiyor
Kassam Tugayları'ndan Netanyahu açıklaması: Askerleri ölsün istiyor
Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu
Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması
CI Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
CI Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Beşiktaş sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı
Beşiktaş sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, sezonu 3. sırada tamamlamayı garantiledi
Trabzonspor, sezonu 3. sırada tamamlamayı garantiledi
ABD ve İran'dan temsilciler gizli bir toplantı yaptı
ABD ve İran'dan temsilciler gizli bir toplantı yaptı
MHP lideri Bahçeli'den Özgür Özel yorumu: CHP'ye yeni bir renk kattı
MHP lideri Bahçeli'den Özgür Özel yorumu: CHP'ye yeni bir renk kattı