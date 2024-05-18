MHP lideri Bahçeli'den Özgür Özel yorumu: CHP'ye yeni bir renk kattı

Ankara Kızılcahamam'da gazetecilerle bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e övgüler dizdi. Bahçeli, Özel'in hareketli, heyecanlı ve konuşkan bir insan olduğunu belirterek "CHP'ye yeni bir renk kattı.'' ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'ye yeni bir renk kattığını ifade etti.

Kızılcahamam'da gazetecilerle bir araya gelerek sohbet eden Bahçeli, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. CHP ile ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Onlara göre birinci parti konumuna geldiler ama bize göre değil." dedi.

"CHP'YE YENİ BİR RENK KATTI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te yakından takip ettiğini ifade ederek Özel'in hareketli, heyecanlı ve konuşkan bir insan olduğunu belirten Bahçeli, "CHP'ye yeni bir renk kattı. Ama bu renk güneşin batışı sırasındaki yedi renge bürünürse tehlike ama güneşin renginde kalırsa, yani köklü bir CHP olarak kalırsa faydalı olabilir diye düşünüyorum. Güneşin renklerini biliyorsunuz değil mi? Her renk var orada. Oraya dönüşmemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ'DEN YENİ KURULACAK PARTİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yeni partiler kurulacağının ifade edilmesi üzerine, partilerin sayısının artırılmasının sonuç vermediğinin altını çizen Bahçeli, "Partilerin kalitesini yükseltmek, kadrosunu zenginleştirmek, projeler üreterek topluma daha fazla yardım, hizmet sunabilecek yapılara kavuşturmak, önemli olan mevcut siyasi partileri güçlendirmek. Bunların daha tercih edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"SUYUN GÖZÜ DURURKEN ARKTAN SU İÇİLMEZ"

Kurulan ve kurulması planlanan milliyetçi partilerle ilgili soru üzerine Bahçeli, bunların içerisinde siyaseten yetişmiş, kendisini topluma kabullendirmiş insanlar bulunduğunu söyledi. Bahçeli, "Bu insanları parça parça ederek küçültmenin bir manası yok. En akılcı yol, bu birikimi bir arada toplayıp, bir ortak görüş beraberliği çerisinde güçlü bir yapıya kavuşmaları. Suyun gözü dururken arktan su içilmez." diye konuştu.