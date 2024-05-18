Süper Lig'de kritik hafta! Bütün maçlar aynı saatte (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine çok az zaman kaldı. Pazar günü oynanacak derbi öncesi ligde kalacak ve Avrupa Kupalarına katılacak takımlar da belli oluyor.

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Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Başakşehir 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Dubois, Onur, Deniz, Kemen, Pelkas, Figueiredo, Piatek.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kalarak bu maça 55 puanla çıkıyor. Hatayspor ise son maçta Ankaragücü'nü yenerek 37 puana ulaştı.

Beşiktaş 0-0 Hatayspor (CANLI SKOR)

11'ler

Beşiktaş: Mert , Masuaku, Necip, Tayyip Talha, Svensson , Al-Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rashica , Cenk Tosun

Hatayspor: Bekaj , Cemali, Burak, Kilama, Kamil Ahmet , Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro , Strandberg

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Pendikspor kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında Ankaragücü, Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Ankaragücü - Pendikspor maçı 19.00'da başlayacak.

Ankaragücü 0-0 Pendikspor (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Chatzigiovanis, Sowe.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Midtsjö, Lusamba, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Diaby, Erencan Yardımcı.

Süper Lig'de 37. hafta, Rizespor-Kasımpaşa mücadelesi ile devam edecek.

Rizespor 0- 0 Kasımpaşa (CANLI SKOR)

52 puana sahip Kasımpaşa ligde 6. sırada yer alırken, Rizespor ise 49 puanla 9. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi son çıktığı 4 maçta sadece 1 puan elde etti. Kasımpaşa ise son oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 2'sinden galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun en önemli maçlarından biri Gaziantep'te oynanacak. Haftaya 38 puanla 16. sırada giren Gaziantep Futbol Kulübü, hemen alt sırasında yer alan 37 puanlı VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

Konuk ekipte deneyimli oyuncu Feghouli cezası nedeniyle bu maçta da forma giyemecek. VavaCars Fatih Karagümrük ligin son haftasında ise Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Gaziantep FK 0-0 Fatih Karagümrük (CANLI SKOR)

Gaziantep Kalyon Stadı'nda cumartesi saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadeleyi futbolseverler beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı takip edebilecek.

11'LER

Gaziantep FK XI: Nita | Mustafa, Djilobodji, Ertuğrul, Mbakata | Nkoulou, Ogün, Monteiro, Gradel, Maxim | Markovic

VavaCars Fatih Karagümrük XI: Sirigu | Levent, Ceccherini, Koray, Biraschi | Kourbelis, Rohden, Eysseric, Can, Mendes | Markao

Kayserispr Trendyol Süper Lig 37. haftada Konyaspor'u sahasında konuk edecek.Kayserispor Konyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN MAX 2'den canlı olarak yayınlanacak. Merkez Hakem Kurulu bu maça tecrübeli hakem Halil Umut Meler’i atadı.

Kayserispor 0-0 Konyaspor (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Shukurov, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Nazon.

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazgılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao, Ethemi, Cikalleshi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında Samsunspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada Mert Güzenge düdük çalacak. Samsunspor - Alanyaspor maçı 19.00'da başlayacak.

Samsunspor 0-0 Alanyaspor (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, van Drongelen, Bola, Taylan Antalyalı, Tait, Bennasser, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Augusto. Ui-jo.