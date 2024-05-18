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Ali Yerlikaya açıkladı! Çakarlı araç kullananlara ceza yağdı!

Ali Yerlikaya açıkladı! Çakarlı araç kullananlara ceza yağdı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında çakarlı araç kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çakarlı araç kullananlala ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, ''Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. 104 bin 382 araca aşırı hız işlemi yapıldı'' ifadelerini kullandı.

Trafikte uygulanan diğer işlemleri de açıklayan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:  

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