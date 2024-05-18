CW Enerji, Tekirdağ'da bir firmanın çatısına GES kurulumu gerçekleştirdi

CW Enerji, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 3429,14 kilovat pik (kWp) gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

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CW Enerji, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 3429,14 kilovat pik (kWp) gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji'nin güneş panelleri firmaların çatısında yerini almaya ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firma ile anlaşma yaptıklarını belirterek, 'Firmanın çatısına 3429,14 kWp gücünde GES kurulumunu tamamladık. Bu GES ile firma yıllık ortalama 1 milyon 744 bin 195 kilogram karbon salımının önüne geçecek ve yılda 263 ağacı kurtarmış olacak. Bir firmayı daha güneş panellerimiz ile donattığımız ve sürdürülebilir geleceğe bir adım daha attığımız için mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

CW Enerji olarak, AR-GE çalışmalarıyla sektörün gelişim çıtasını bir üst seviyeye taşımaya devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, 'Üretim kapasitemizi yıllık yaklaşık 1,8 gigavata çıkardık. Son teknoloji ile tasarladığımız AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz çalışmalarımızla, sektörün ihtiyaçlarına göre ürünler üretiyor ve güneş enerjisini her alanda kullanmak üzere ürünler geliştiriyoruz. Kendimizi sürekli geliştirmeye, ülke ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunmaya ve katma değerli ürünlerimiz ile sektör adına kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.