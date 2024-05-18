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Sıcaklıklar artıyor, çöl tozlarına dikkat!

Sıcaklıklar artıyor, çöl tozlarına dikkat!

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarında artış görülecek. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

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Cezayir tarafından esen rüzgarlar ülkeye yeniden çöl tozu getirdi, sıcaklık da 2-3 derece arttı.  Beş büyük kentte de çöl tozlarının da etkisiyle hava biraz puslu ve parçalı bulutlu, İstanbul 25, Ankara 24, İzmir ve Antalya 27, Bursa 26 derece. İstanbul'da poyraz orta hıza sahip, Antalya'da rüzgar kuru esiyor. Haftanın ilk gününde de koşullar değişmeyecek.

Marmara'da pazar günü Trakya'da kısa süreli yağmur var. Diğer şehirlerde hava ara ara bulutlanıyor, bölgede çöl tozları 3 gün daha görülmeye devam edecek. Edirne 29, Kocaeli 26, Balıkesir ise 28 derece.

İç Anadolu'ya da çöl tozları geldi. Sivas-Niğde civarında yerel ve hafif yağış bekleniyor. Eskişehir çevresinde güneş parlıyor, Konya ise biraz bulutlu. Eskişehir ve Konya 26, Kayseri 25, Sivas 20 derece.

Ege'de rüzgar orta sertlikte esecek, bölgede 3 gün  ciddi bir yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve çöl tozları puslu bir görüntüye neden oluyor. Denizli ve Muğla 31, Manisa 34, Kütahya 26, Bodrum 33 derece.

Akdeniz'de bulutlar güneşi ara ara örtüyor, nem düşük, sıcaklık arttı. Isparta da hafif yağmur geçişleri var. Adana 31, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 30 derece.

Karadeniz'in batısında hava açık, doğu kesimlerde bulutluluk fazla. Çorum-Tokat arasında kısa süre yağış görülecek. Bolu 23, Kastamonu 24, Trabzon daha soğuk 17 derece. Rüzgarlar orta hızda.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bitlis, Hakkari tarafı hafif yağışlı. Güneydoğu'da çoğu yer parçalı bulutlu iken Siirt, Şırnak civarında yağmur geçişleri bekleniyor. Erzurum 16, Malatya 28, Diyarbakır 30, Gaziantep 31 derece.

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