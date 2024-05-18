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19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz

19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet verecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı..

Türkiye’nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demiryolları olduğunun altını çizen Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenlerle seyahat etmeyi tercih ettiği bilgisini verdi.

Yüksek Hızlı Tren’le yolculuk yapanların yüzde 19.8’ini gençlerin oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, “TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, Yüksek Hızlı Trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demiryolu sevgisiyle büyümesi çok önemli.” dedi.

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