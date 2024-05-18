Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde büyük operasyon, onlarca gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini duyurdu. “SİBERGÖZ-39” operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı.

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20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından “SİBERGÖZ-39” operasyonları düzenlendi. Söz konusu operasyonları İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-39” operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı!

Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te “SİBERGÖZ-39” operasyonları düzenlendi.

İZMİR VE HATAY:

İzmir ve Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda;

Yurtdışı kaynaklı İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.





TRABZON:

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Trabzon’da düzenlenen operasyonda;

Sosyal medya platformu üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini paylaşarak çevrim içi çocuk müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

ELAZIĞ:



Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Mersin, Adana, Artvin ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda;

Çeşitli internet siteleri üzerinden “Ev Eşyaları Satışı Vaadiyle” haksız kazanç elde ederek "Nitelikli Dolandırıcılık ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarını işlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

RİZE:

Rize İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu Rize ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda;

Vatandaşlarımızın banka hesap bilgilerini ele geçirerek hesaplarındaki parayı başka hesaplara havale ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

BOLU:

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bolu merkezli Diyarbakır, Bursa, Kocaeli ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda;

Yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Düzce, Adana, Şanlıurfa ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya uygulaması üzerinden reklam verip, iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı "Yüksek Kazanç Vaadiyle" dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

UŞAK:

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; Uşak merkezli Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda;

Banka hesap bilgilerini ele geçirip, hesaplardaki parayı kendilerine havale ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 120 Milyon TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

Ruhsatsız tabancalara ve Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"