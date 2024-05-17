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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum."

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