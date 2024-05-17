BIST 10.644
DOLAR 32,23
EURO 35,10
ALTIN 2.501,95
HABER /  DÜNYA

İsrail Gazze'de iki kampa saldırdı: 3 Filistinli öldü

İsrail Gazze'de iki kampa saldırdı: 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı ile güneydeki Refah kentinde bulunan Eş-Şuut Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Şehitler Kavşağı çevresini roketlerle hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Refah kentinin orta kesimindeki Eş-Şuut Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki katliamı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 56 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylık için imzaları teslim etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylık için imzaları teslim etti
Ukrayna'da mahkumlar askere alınıyor! Savaşacaklar
Ukrayna'da mahkumlar askere alınıyor! Savaşacaklar
Adana Demirspor'a şok ceza! UEFA açıkladı
Adana Demirspor'a şok ceza! UEFA açıkladı
Sivasspor, deplasmanda İstanbulspor'u farklı yendi
Sivasspor, deplasmanda İstanbulspor'u farklı yendi
Yatırımcılar bayram etti! Borsa İstanbul'da kapanış rekoru
Yatırımcılar bayram etti! Borsa İstanbul'da kapanış rekoru
FIFA, Filistin'in İsrail talebini değerlendirecek! Men kararı gelebilir
FIFA, Filistin'in İsrail talebini değerlendirecek! Men kararı gelebilir
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu
Renault yeni motorunu Türkiye'ye sattı
Renault yeni motorunu Türkiye'ye sattı
Mehmet Özhaseki; depremde annesini, ağabeyini ve bir bacağını kaybeden Aylin Karakuş’u ziyaret etti
Mehmet Özhaseki; depremde annesini, ağabeyini ve bir bacağını kaybeden Aylin Karakuş’u ziyaret etti
Fatih Terim'in ayrılığı Yunan basınında
Fatih Terim'in ayrılığı Yunan basınında
Antalya'da korkutan deprem
Antalya'da korkutan deprem
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak