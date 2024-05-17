Fatih Terim'in ayrılığı Yunan basınında

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeşil-beyazlılarla karşılıklı anlaşarak yolllarını ayırdı. Deneyimli çalıştırıcının ayrılığı Yunan basınında yankı uyandırdı.

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Fatih Terim, Panathinaikos ile birlikte Yunanistan Süper Lig'i Play-off'larında PAOK'a 4-1 mağlup olmasının ardından şampiyonluk ümitlerini yitirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeşil-beyazlılar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.



Tecrübeli teknik adamın ayrılığı sonrasında Yunan basını, son dönemdeki kötü sonuçlardan ve PAOK karşısında alınan farklı mağlubiyetten dolayı Terim ile devam edilmediğini aktardı.

Yunan basınında yer alan başlıklar ise şöyle:



KATHİMERİNİ

"Panathinaikos yedek kulübesinden son olarak Fatih Terim ayrıldı. 'Yoncalar' 19 Mayıs Pazar günü Leoforos'ta Olympiakos ile; Yunanistan Kupası finalinde Aris ile oynanacak büyük derbiyi göz önünde bulundurarak onun yerini hemen Christos Contis'e bırakıyor. Play-Off'ların 9'uncu maçında Toumba'da PAOK'a karşı alınan 'ağır' yenilgi Fatih Terim'i çıkış kapısına götürdü."



VRADİNİ

"Türk teknik direktörün 'Yoncalar'dan geçişi felaket oldu ve Toumba'da PAOK'a karşı alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından bardak taştı. Tecrübeli teknik adam Türkiye'de bir efsane olabilir. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa futbolunda kendi hikayesini yazmıştı ancak kulübün organizasyonuna ve ortamına 'bağlı' olmayan yanlış bir tercih olduğu ortaya çıktı."



TOVİMA

"Play-Off'ların 9'uncu maçında Toumba'da Panathinaikos'un PAOK'a çok 'ağır' yenilgisi (Üst üste üçüncü) Fatih Terim'i çıkış kapısına götürdü."



PROTAGON

"Apostolos Nikolaidis'e Ivan Jovanovic'inkinden daha iyi sonuçlar vaat ederek gelen Türk teknik adam, başarısızlıkla ayrıldı. Yerini Christos Contis devraldı."