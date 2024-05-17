İspanya, İsrail'e silah taşıyan gemiye liman izni vermedi

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa en güçlü muhalefet gösteren ülkelerin başında gelen İspanya, Filistin devletinin tanınması için AB ülkeleri nezdinde lobi çalışmaları yürütüyor.

Abone ol

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Madrid'in İsrail'e silah taşıyan bir geminin ülkenin güneydoğusundaki Cartagena Limanı'na uğramasına izin vermediğini söyledi.

Bakan Puente, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Marianne Danica gemisinin İsrail'e silah taşıdığı ve 21 Mayıs tarihinde Cartagena'ya uğramak için izin istediğini belirtti.

El Pais gazetesinin haberine göre, gemi Hindistan'ın Madras kentinden 27 ton patlayıcı madde taşıyordu. Haberde geminin istikametinin Hayfa Limanı olduğu yer aldı.

Puente ayrıca, söz konusu iznin İspanya Dışişleri Bakanlığı'nca reddediliğini aktardı. Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili tekrarlanan iddiaları yanıtsız bıraktı.

Danimarka bayraklı Marianne Danica gemisini işleten Danica Maritime şirketi de yorum talebine yanıt vermedi.

Söz konusu iddialar, iktidardaki Sosyalistler ile aşırı solcu koalisyon ortakları arasında, İsrail limanlarına silah taşıyan gemilere geçiş izni verilmesine dair yaşanan tartışmalar sırasında ortaya atıldı.

Koalisyon ortaklarından aşırı sol görüşlü Sumar, İsrail'e ait herhangi bir geminin İspanya limanlarında konaklamadığına dair savcılık soruşturması başlatmasını istemişti.