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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'geldiğim çizgi belli' dedi kimliğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'geldiğim çizgi belli' dedi kimliğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hürriyet yazarı Hande Fırat’ın “Siz cemaatçi misiniz?” sorusuna, “Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum” diye yanıt verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yazar Hande Fırat'a konuştu.

Hürriyet gazetesine ziyarette bulunan Bakan Tekin, Hande Fırat’ın “Siz cemaatçi misiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum. Herkesin kaçtığı bir dönemde demokratik ve siyasi mücadele tarafında yer aldım. Erbakan Hoca’ya saygım sonsuz. Akademisyenliği seçmem onun sayesindedir.”

"Meclis'teki diyalog eksik yansıtıldı"

Bakan Tekin, Meclis’teki “tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller” açıklamasının da eksik yansıtıldığını belirterek, “Milletvekilleri, ‘Siz cemaatlere ve tarikatlara para aktarıyorsunuz’ dedi. Ben de ‘Bakın, sizin önünüzde bizim bütçemiz var. Bana bütçemizden bir kalem gösterin. Ayırmış mıyız? Hayır ayırmamışız. Nereden çıkardınız bunu?’ yanıtını verdim. Protokol yapıyorsunuz dediklerinde ise ‘Evet biz sivil toplum örgütleriyle protokol yapıyoruz. Ama yaptığımız protokollerin hiçbirinde kamu otoriterine yani bakanlığa mali külfet yükleyen hiçbir hüküm yok’ sözüyle yanıtladım” diye açıkladı.

Bakan Tekin, “Atatürk’ü seviyor musunuz?” sorusuna “O ne demek tabii ki seviyorum, tüm milli kahramanlarımız gibi” yanıtını verdi.

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